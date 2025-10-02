Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πανόρμου: Μολότοφ και φωτιά σε κάδο μετά την πορεία για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας (Βίντεο)

Ένταση το βράδυ της Πέμπτης 2/10

Πανόρμου: Μολότοφ και φωτιά σε κάδο μετά την πορεία για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης 2/10 στην Πανόρμου μετά το φινάλε της πορείας για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι πέταξαν μολότοφ και έβαλαν φωτιά σε κάδο στην Πανόρμου μετά την διάλυση της πορείας προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ