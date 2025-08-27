Πανικός στον δρόμο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας: Όχημα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον δρόμο Κοζάνης–Πτολεμαΐδας, όταν ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η Τροχαία δέχτηκε δεκάδες τηλεφωνήματα από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ανησύχησαν για το ενδεχόμενο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη λίγο αργότερα, στην είσοδο της Πτολεμαΐδας, και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως δήλωσε στις αρχές, οδηγήθηκε στην πράξη αυτή επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς έπρεπε να μεταβεί επειγόντως στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας συγγενικού της προσώπου.