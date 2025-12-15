Πανελλαδική απεργία 16 Δεκεμβρίου: Στους δρόμους οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Την συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, αποφάσισαν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.

Η απεργία διεξάγεται με αφορμή τον νέο κρατικό προϋπολογισμό που συζητείται στη Βουλή. Η ΑΔΕΔΥ ισχυρίζεται ότι ο προϋπολογισμός φέρνει νέους φόρους για τους εργαζομένους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Και αυτό τη στιγμή που «οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι», αναφέρει.

Όπως ανακοίνωσαν η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) συμμετέχουν και στις συγκεντρώσεις της ΑΔΕΔΥ.

Στην Αθήνα έχει προγραμματισθεί συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στις 11 το πρωί. Στην περιφέρεια θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε τόπους που έχουν ορίσει τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.