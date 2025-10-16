Πορεία από φοιτητές και εκπαιδευτικούς στα Προπύλαια (Εικόνες)

Πανεκπαιδευτική πορεία σημειώνεται το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Προπύλαια με συμμετοχή φοιτητικών και εκπαιδευτικών συλλογικοτήτων.

Η πορεία στην Αθήνα ξεκίνησε στις 12.00, στα Προπύλαια “ενάντια στις διαγραφές φοιτητών, τα πειθαρχικά συμβούλια, την ιδιωτική εκπαίδευση και γενικότερα τα δρακόντεια μέτρα που “χτυπούν” τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω της προγραμματισμένης πορείας-συγκέντρωσης πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.