Πορεία από φοιτητές και εκπαιδευτικούς στα Προπύλαια (Εικόνες)

Κατά της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης

(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:39

Πανεκπαιδευτική πορεία σημειώνεται το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Προπύλαια με συμμετοχή φοιτητικών και εκπαιδευτικών συλλογικοτήτων.

Η πορεία στην Αθήνα ξεκίνησε στις 12.00, στα Προπύλαια “ενάντια στις διαγραφές φοιτητών, τα πειθαρχικά συμβούλια, την ιδιωτική εκπαίδευση και γενικότερα τα δρακόντεια μέτρα που “χτυπούν” τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.”

Λόγω της προγραμματισμένης πορείας-συγκέντρωσης πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε φωτογραφίες (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI):

Προπύλαια
