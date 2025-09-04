ΠΑΜΑΚ στην 89η ΔΕΘ: Παρουσιάζει πρωτοβουλίες και στρατηγική εξωστρέφειας
Στο ειδικό θεματικό περίπτερο 17, «AKADEMIA» θα βρεθεί το ΠΑΜΑΚ
Τα βήματα εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των σπουδών του, ταυτόχρονα με σημαντικές πρωτοβουλίες που προωθεί σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς θα προβάλει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο ειδικό θεματικό περίπτερο 17, «AKADEMIA», στο stand 39 της φετινής 89ης ΔΕΘ.
Τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου θα πραγματοποιηθούν από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 στις 10:30 το πρωί. Θα παραβρίσκονται οι Πρυτανικές Αρχές, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων, μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, όπως και προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι πρωτοβουλίες που θα παρουσιαστούν από το πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 είναι:
- Το Εργαστήριο Αυτισμού Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Χριστίνα Συριοπούλου Δελλή, του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
- Η Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων «BAUHAUS4EU», στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- Η εκδήλωση «Early Stage Pitching : Συνδέοντας Νεοφυείς Επιχειρήσεις με το Επενδυτικό Οικοσύστημα», μια συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης), την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε., το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Walk του ΑΠΘ, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΣΠΕΙΡΑ του ΕΚΕΤΑ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- Τα προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
- Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας»
- Το 51ο Συνέδριο της European International Business Academy (EIBA) “The Myth of Harmony: Strategic Realities in International Business Practices ” (ΕΙΒΑ 2025), από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Την παρουσίαση θα κάνουν η καθηγήτρια Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς που είναι και Πρόεδρος του Συνεδρίου, καθώς και ο καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής, Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Συμπρόεδρος του Συνεδρίου ΕΙΒΑ 2025 και μέλος του Συμβουλίου ΕΙΒΑ.
- Το πρόγραμμα Horizon Europe NEPHELE: A lightweight software stack and synergetic meta-orchestration framework for the next generation compute continuum που θα παρουσιαστεί από τον αναπ. καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παναγιώτη Παπαδημητρίου
- Το Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η Μονάδα του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής. Παρουσίαση: Αναστασία Μπαρσάκη , Ειδική Παιδαγωγός, Ms Ειδική αγωγή και μέλος της οργανωτικής επιτροπής και Αλεξάνδρα Λαϊλόγλου , ΕΕΠ Φυσικής Αγωγής, PhD , μέλος της οργανωτικής επιτροπής και υπεύθυνη της συμπεριληπτικής ομάδας χορού RoDance
- Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Πολιτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία». Παρουσίαση: Καθηγήτρια Σωτηρία Τριαντάρη, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
- Η ερευνητική συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Université Paris VIII στο πλαίσιο του Ελληνογαλλικού Προγράμματος Hubert Curien, 2ος Κύκλος «Αριστοτέλης» με τίτλο «Αναγνώριση Μοτίβων στις Τιμές Εμπορευμάτων» (ReForMat Reconnaissance de Formes dans les Prix des Matières Premières ). Παρουσίαση: Καθηγήτρια Κατερίνα Κύρτσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ερευνητικού Έργου
- Η πλατφόρμα «eSmartComp». Παρουσίαση: Καθηγητής Εμμανουήλ Στειακάκης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Το «Teen Business School», η σχολή επιχειρηματικότητας για μαθητές 14-18 ετών. Ηλεκτρονικό παιχνίδι από εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες. Καθηγητής Ιωάννης Νικολαΐδης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Επιπλέον, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα προπτυχιακά, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα προγράμματα εξειδίκευσης, καθώς και τις γενικότερες δράσεις και πρωτοβουλίες του για την διασύνδεσή του με επιστημονικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς φορείς, αλλά και γενικότερα την κοινωνία της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Τέλος, παρουσιάσεις θα κάνουν οι μονάδες και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ), οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και φοιτητικές ομάδες όπως το «ThessISMUN», το «Google Developer Student Club», η Λέσχη Κυβερνοασφάλειας, το «TedX UoM» και η «AIESEC».
