ΠΑΜΑΚ στην 89η ΔΕΘ: Παρουσιάζει πρωτοβουλίες και στρατηγική εξωστρέφειας

Τα βήματα εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των σπουδών του, ταυτόχρονα με σημαντικές πρωτοβουλίες που προωθεί σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς θα προβάλει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο ειδικό θεματικό περίπτερο 17, «AKADEMIA», στο stand 39 της φετινής 89ης ΔΕΘ.

Τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου θα πραγματοποιηθούν από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 στις 10:30 το πρωί. Θα παραβρίσκονται οι Πρυτανικές Αρχές, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων, μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, όπως και προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι πρωτοβουλίες που θα παρουσιαστούν από το πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 είναι: