Παλλήνη: Το λευκό βαν και οι κάμερες “έκαψαν” τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο – “Περνούσε από ψυχομετρικά τεστ”

Κινούνταν με ένα λευκό βαν που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, προκαλούσε εμπρησμούς σε οικόπεδα που ήταν γεμάτα με ξερόχορτα και απομακρύνονταν από τα σημεία των πυρκαγιών, χωρίς να προκαλεί υποψίες.

Ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος του δήμου Παλλήνης, συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το πρωί της Τετάρτης, πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή η πράγματα κατ΄ εξακολούθηση.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, έφτασαν στα ίχνη του μετά από έρευνα δυο μηνών, όταν διαπίστωσαν από κάμερα ασφαλείας, την παρουσία του οχήματος που οδηγούσε ο 48χρονος σε μια από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Παλλήνη.

Ακολούθησε έρευνα και διαπιστώθηκε πως όλες οι πυρκαγιές, ξέσπασαν μεταξύ 4 και 7 το απόγευμα, πάντα όταν ο 48χρονος είχε υπηρεσία.

«Ο υπάλληλος δούλευε στο δήμο Παλλήνης από το 2019, είχε προσληφθεί μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ήταν οδηγός σε απογευματινή βάρδια και μετέφερε παιδιά στο ΚΔΑΠ. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι σεκιούριτι και με βάση την νομοθεσία πέρναγε από ψυχομετρικά τεστ, από τα οποία δεν προέκυψε πως είχε προβλήματα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος της περιοχής Χρήστος Αηδόνης.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές που είχε προκαλέσει, είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Παρασκευής.