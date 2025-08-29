Παλλήνη: Προφυλακιστέος ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος για εμπρησμούς

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, που κατηγορείται για την πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών στην περιοχή τον Ιούνιο και Ιούλιο.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν παραδέχθηκε ποτέ την εμπλοκή του στις φωτιές, διαψεύδοντας ότι είχε κάνει κάποια δήλωση περί ενοχής.

Όπως είπε, δεν βρέθηκε τίποτα επιβαρυντικό στην έρευνα του αυτοκινήτου του ή της τσάντας του και δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τον συνδέει με τις πυρκαγιές. Αρνήθηκε επίσης πως η παρουσία του στην περιοχή με το βανάκι του συνδέεται με τις φωτιές, εξηγώντας ότι λόγω των κινήσεών του τον θεώρησαν ύποπτο χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ενοχής.

Ο συνήγορός του, Λευτέρης Κωνσταντινίδης, διέψευσε τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος είχε εθισμό στον τζόγο και προχώρησε στις εμπρησμούς όταν έχανε. Όπως σημείωσε, οι ιατρικές γνωματεύσεις που είχαν εκδοθεί νωρίτερα το καλοκαίρι, λόγω της δουλειάς του, δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο.