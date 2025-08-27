Παλλήνη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο δημοτικός υπάλληλος που έβαζε φωτιές

Αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη ως υπαίτιος για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Παλλήνης.

Ο υπάλληλος, συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ’ εξακολούθηση.

Την υπόθεση θα χειριστεί ανακριτής, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε μετά την εκτέλεση του εντάλματος ο κατηγορούμενος, ο οποίος πρόκειται να λάβει προθεσμία για την απολογία του.

Παλλήνη: Άφηνε παιδιά ΑμεΑ σε κέντρο και μετά έβαζε φωτιές

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας πρόκειται για έναν μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης και συνελήφθη κατηγορούμενος για τέσσερις φωτιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση στην Παλλήνη. Η σύλληψη έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ημεδαπός, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών, πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής».

Η σύλληψη έγινε βάσει εντάλματος που εξέδωσε η Τακτική Ανακρίτρια του 3ου Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από πολύμηνη, εντατική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Ειδικής Έντασης (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία κράτησε περισσότερο από δύο μήνες.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό κατ’ εξακολούθηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Οι πυρκαγιές έχουν κοινά χαρακτηριστικά

Κοινά χαρακτηριστικά δράσης φέρουν οι τέσσερις πυρκαγιές, καθώς εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους.

Ο δράστης, κινούταν με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε ρίχνοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο. Τέλος, από τις καταθέσεις μαρτύρων προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.