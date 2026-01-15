Παλαιό Φάληρο: Με “πλούσιο” ποινικό παρελθόν ο οπλισμένος “επιχειρηματίας” – Εκβιασμοί, ληστείες, φοροδιαφυγή

Στη σύλληψη ενός άνδρα με βαρύ ποινικό παρελθόν προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια νυχτερινής περιπολίας στο Παλαιό Φάληρο.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα, στο οποίο επέβαινε ο δράστης, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με τα στοιχεία του, καθώς και οπλισμό που παραπέμπει σε εγκληματική δραστηριότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και φυσίγγιο, ένα πιστόλι τύπου Beretta διαμετρήματος 7.65 mm με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και εμφανές μέρος του σειριακού αριθμού, γεμιστήρας με δύο φυσίγγια, καθώς και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Φάκελος γεμάτος συλλήψεις και δικογραφίες

Η υπόθεση, ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα από το παρελθόν του συλληφθέντος. Πρόκειται για άτομο γνωστό στις αρχές εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, με επανειλημμένες εμπλοκές σε σοβαρά αδικήματα.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, το όνομά του εμφανίζεται σε δικογραφίες για οπλοφορία, ληστεία και απόπειρες εκβίασης, με ορισμένες υποθέσεις να έχουν απασχολήσει τη Δίωξη Εκβιαστών.

Σε παλαιότερα περιστατικά, φέρεται να απείλησε άτομα με όπλο για οικονομικές διαφορές, να συμμετείχε σε ομάδες που επιχείρησαν εκβιασμούς, αλλά και να ενεπλάκη σε επεισόδια απειλών και εξυβρίσεων σε δημόσιους χώρους.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων ως ιδιοκτήτης καταστημάτων, αποφάσεις για φοροδιαφυγή, καθώς και καταδίκη για πλαστογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους εκβιασμούς στη ληστεία ηλικιωμένης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε πρόσφατη δικογραφία του 2024, όπου ο ίδιος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης, με το πρόσχημα υπαλλήλου εταιρείας κοινής ωφέλειας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν τυχόν διασυνδέσεις του με άλλες αξιόποινες πράξεις.