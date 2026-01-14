Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 56χρονος μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του – Βρέθηκαν 2 πιστόλια με γεμιστήρες και σουγιάς

Στην σύλληψη ενός 56χρονου οδηγού το βράδυ της Τρίτης 13/1 στο Παλαιό Φάληρο προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα που έγινε στο όχημα του βρέθηκαν 2 πιστόλια με 2 γεμιστήρες αλλά και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, βραδινές ώρες της 13-1-2026 στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, 56χρονος ημεδαπός οδηγός οχήματος εντός του οποίου εντοπίστηκαν -2- πιστόλια με -2- γεμιστήρες και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 56χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 56χρονος ακινητοποίησε το όχημα όπου κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

-2- πιστόλια με -3- φυσίγγια,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-2- γεμιστήρες,

αναδιπλούμενο σουγιά και

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.