Παλαιό Φάληρο: “Η οδηγός έπεσε πάνω της αφρενάριστη” – Μαρτυρία για τη θανατηφόρα παράσυρση της ηλικιωμένης από ΙΧ

Συγκλονίζει η νέα τραγωδία με θύμα μια ηλικιωμένη πεζή που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20/10 στο Παλαιό Φάληρο.

“Ακούσαμε έναν γδούπο και νονίζαμε ότι κάποιος πέταξε σκουπίδια στον κάδο. Γυρνάω και βλέπω τη γυναίκα πεσμένη στο έδαφος. Της είχαν φύγει τα παπούτσια και οι τσάντες από το σούπερ μαρκετ” ανέφερε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την ίδια, η οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε την άτυχη 85χρονη “έπεσε πάνω της αφρενάριστη”.

“Είχε τις αισθήσεις της, αλλά δεν μπορούσε να κουνηθεί. Ήρθε πρώτα μηχανή ΕΚΑΒ και μετά ασθενοφόρο και αστυνομία. Κρίμα, έμαθα ότι δεν τα κατάφερε” πρόσθεσε η ίδια και κατέληξε:

“Πρέπει να γίνει διάβαση πεζών εδώ. Έχει σουπερ μαρκετ και πολύ κόσμο”.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε χθες στις 19:30 το απόγευμα, επί της Λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα προς λεωφόρο Συγγρού, όταν η 69χρονη οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου παρέσυρε την 85χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε τραυματισμένη στο Λαϊκό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σημειώνεται πως η οδηγός του αυτοκινήτου δεν εγκατέλειψε το σημείο, ενώ έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.