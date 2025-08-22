Παιδικοί Σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πώς υποβάλλονται οι ενστάσεις

Τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά τη συμμετοχή στους παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ για το σχολικό έτος 2025-2026 ανακοινώθηκαν σήμερα (22/8/2025) από την ΕΕΤΑΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ για να ελέγξουν αν είναι δικαιούχοι voucher για τη συμμετοχή τους.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, αρχίζει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, η οποία θα διαρκέσει από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου. Η υποβολή ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, όπου οι αιτούντες πρέπει να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή PDF και να εξηγήσουν αναλυτικά τους λόγους της ένστασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων. Όσοι εγκριθούν και λάβουν voucher, θα μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή των παιδιών τους στους συμμετέχοντες παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.