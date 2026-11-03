Χάκαραν ψυγεία επιχειρήσεων στα βόρεια προάστια – Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς και κινδύνευσαν εμπορεύματα

Συναγερμός σήμανε σε επιχειρήσεις των βορείων προαστίων, όταν άγνωστοι χάκερς φέρεται να παραβίασαν εξ αποστάσεως τα ηλεκτρονικά συστήματα ψύξης επαγγελματικών ψυγείων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, με στόχο ψυγεία που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi. Οι δράστες φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση στο λογισμικό τους και να τροποποίησαν τις ρυθμίσεις λειτουργίας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία ακόμη και στους 150 βαθμούς Κελσίου.

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Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες, καθώς σε τέτοιες εγκαταστάσεις φυλάσσονται ευπαθή προϊόντα και μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, η καταστροφή των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημιά.

Μία από τις επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν και premium κρεοπωλείο στην Κηφισιά. Ο ιδιοκτήτης του, Γιώργος Μπούμπας, περιγράφει στην εκπομπή «Σήμερα» όσα συνέβησαν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι κατάφεραν να αντιληφθούν εγκαίρως το πρόβλημα και να προστατεύσουν τα αποθέματα κρέατος.

Οι εργαζόμενοι που έφτασαν στο κατάστημα περίπου στις 4 τα ξημερώματα διαπίστωσαν ότι οι ενδείξεις στα συστήματα ψύξης είχαν αλλάξει δραματικά. Η άμεση κινητοποίησή τους αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς πρόλαβαν να περιορίσουν τις συνέπειες και να αποτρέψουν την καταστροφή του εμπορεύματος.

Την ίδια ώρα, ο ψυκτικός και προγραμματιστής Φραγκίσκος Φλώρος, σε τηλεφωνική του παρέμβαση στην εκπομπή, εξηγεί πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επίθεση μέσω διαδικτύου και ποια κενά ασφαλείας ενδέχεται να εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες.

Όπως αποκαλύπτει, αντίστοιχα περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες επιχειρήσεις την ίδια ημέρα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των σύγχρονων επαγγελματικών συστημάτων ψύξης.

Το συμβάν αναδεικνύει τους κινδύνους που κρύβει η σύνδεση επαγγελματικού εξοπλισμού στο διαδίκτυο, όταν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

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Πώς μπορούν, όμως, οι επιχειρήσεις να θωρακίσουν τα ψυγεία τους απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις; Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να ελέγχουν και τι πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν συσκευές που λειτουργούν μέσω Wi-Fi; Ο ειδικός δίνει χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών.