Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Με παλμό και μεγάλη συμμετοχή η πορεία στην Αθήνα – Πέταξαν μπογιές στο υπουργείο Εργασίας (εικόνες)

Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο παλμό κινήθηκε η πορεία που έγινε στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.

Με επίκεντρο τις εργαζόμενες γυναίκες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα, η πορεία κινήθηκε προς τον υπουργείο Εργασίας. Την ώρα που το σώμα της πορείας περνούσε από το υπουργείο Εργασίας, πετάχτηκαν μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και στην είσοδο μιας παρακείμενης τράπεζας.



Η Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας τιμά τους αγώνες των γυναικών για ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση, κάτι που είναι νομικά τουλάχιστον αυτονόητο σήμερα (8/3), όμως πριν πριν από έναν αιώνα έπρεπε να παλέψουν για να τα κατοχυρώσουν.

Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τόσο στα κείμενα των συλλογικοτήτων όσο και στις ομιλίες από τα μεγάφωνα, κυρίαρχη ήταν η αναφορά στις πέντε εργάτριες της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν το περιστατικό ως «εργοδοτικό έγκλημα» και «καπιταλιστική γυναικοκτονία», τονίζοντας πως η ασφάλεια των εργατριών θυσιάστηκε στον βωμό του κέρδους.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για δικαιοσύνη και ασφάλεια μέσω της διεκδίκησης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ίσων αμοιβών και προστασίας από την έμφυλη βία καθώς έχουν καταγραφεί 19 γυναικοκτονίες μόλις τον τελευταίο χρόνο.

Άλλες συλλογικότητες και σωματεία έθεσαν το ζήτημα της κατάστασης του κοινωνικού κράτους, εστιάζοντας στη διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, την υποχρηματοδότηση της Υγείας και τις αναφερόμενες δυσκολίες πρόσβασης στη διακοπή κύησης σε 46 δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων συμπληρώθηκε από το αίτημα για διεθνή αλληλεγγύη και αντίσταση στα πολεμικά σχέδια, με έμφαση στη στήριξη των γυναικών.