Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική οδό λόγω των μπλόκων – Ταλαιπωρία σε Μαρτίνο και Ριτσώνα, κλειστοί δρόμοι σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα

Με δυσκολία γίνεται σήμερα (6/1) η κίνηση σε τμήματα της Εθνικής καθώς τα αγροτικά μπλόκα σε Βοιωτία και Θεσσαλία δυσχεραίνουν τους εκδρομείς.

Και τα δύο ρεύματα είναι κλειστά από τη Ριτσώνα ως το Μαρτίνο και είναι σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Μπλόκα και μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς στον E65 από τους Σοφάδες ως τα Τρίκαλα.

Εδώ ο χάρτης:

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των μπλόκων

Από χθες Δευτέρα εφαρμόζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβος Μαρτίνου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται ως ακολούθως:

α) Ρεύμα προς Αθήνα:

τα οχήματα εισέρχονται έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στον κόμβο του Μαρτίνου, δεξιός παράδρομος έως Α/Κ Κάστρου – Ε.Ο. Λιβαδειάς-Κάστρου –Π.Ε.Ο Θηβών–Λιβαδειάς παρακαμπτήριος Θηβών –Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών και εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε Χ/Θ75 Ριτσώνα και

β) Ρεύμα προς Λαμία:

έξοδος από Π.Α.Θ.Ε. στη χ/θ 75(Α/Κ Ριτσώνας) -Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών παρακαμπτήριος Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς-Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.

Επιπλέον από τις 07:00 έως τις 21:00 θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παλαιού Λεβέντη, (χ/θ 71,700), μέσω της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς – Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των ανωτέρω ρυθμίσεων.

Εν τω μεταξύ, στα Μάλγαρα το μπλόκο έχει ανοίξει τα διόδια. Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη έχει αποφασιστεί να είναι ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.