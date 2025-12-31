Ωρωπός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας λόγω εργασιών – Πότε θα τεθούν σε εφαρμογή
Η ανακοίνωση της Τροχαίας
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στην Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο ύψος του Ωρωπού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι προσωρινές και ανά φάση κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή του Ωρωπού θα πραγματοποιηθούν την 12-1-2026, με εναλλακτική ημερομηνία την 13-1-2026, και έχουν ως εξής:
- ΦΑΣΗ Α
- Aποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 45,550 και 46,500, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, κατά τις ώρες 07:00 έως 19:00.
- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
- Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 46,200 και 45,500, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
- ΦΑΣΗ Β
- Αποκλεισμός της δεξιάς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 46,350 και 45,500, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά τις ώρες 07:00 έως 19:00.
- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
- ΦΑΣΗ Γ
- Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, στο τμήμα μεταξύ των Α/Κ Οινοφύτων (χ/θ 55,690) και Μαλακάσας (χ/θ 44,130), ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά τις ώρες 18:00 έως 23:00.
- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται, ως εξής: Α/Κ Οινοφύτων – δεξιά επί της παράπλευρης οδού – Α/Κ Μαλακάσας – είσοδος στον αυτοκινητόδρομο.
- Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εισόδου, στο ύψος του Α/Κ Οινοφύτων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά τις ώρες 18:00 έως 23:00.
- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η είσοδος των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο θα πραγματοποιείται μέσω του Η/Κ Οινόης και Α/Κ Μαλακάσας.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
