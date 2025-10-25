Ωρωπός: Άγριος ξυλοδαρμός 30χρονου μέσα στο κομμωτήριό του – Τον χτύπησαν με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού μέσα στο κομμωτήριό του έπεσε ένας 30χρονος Αλβανός υπήκοος, στη Σκάλα Ωρωπού, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Η Ασφάλεια προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη των δραστών που διέφυγαν και να ρίξει φως στα κίνητρά τους.