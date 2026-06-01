Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στους Αγίους Θεοδώρους – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό
Πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις 17:00 σήμερα σε ξερά χόρτα δίπλα από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 17:17 έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα.
Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.
