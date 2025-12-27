ΟΠΕΚΕΠΕ: 17 χωράφια “φαντάσματα” δήλωνε ο αγροτοσυνδικαλιστής Μπότας σύμφωνα με το πόρισμα – Τι αναφέρει ο ίδιος

Δεκαεπτά χωράφια που δεν υπήρχαν πουθενά δήλωνε ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων λαμβάνωντας επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Όπως αναφέρει το πόρισμα, ο Γιώργος Μπότας δήλωνε ότι μίσθωνε τα χωράφια, πλην όμως, οι εκτάσεις δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των 22 φυσικών προσώπων και ενός Ιερού Ναού, που κατά τον Μπότα ήταν οι εκμισθωτές.

Ο έλεγχος έγινε με κριτήρια αναληθείς δηλώσεις αγροτεμαχίων και οι ληφθείσες επιδοτήσεις να είναι άνω των 10.000 ευρώ. Έτσι, προέκυψε και ο ΑΦΜ του Γιώργου Μπότα, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε, έχει λάβει στο διάστημα από το 2019 έως το 2024 επιδοτήσεις 126.448 ευρώ, όπως αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο έλεγχος διενεργείται επειδή προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ της κτηματογράφησης και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των 22 φυσικών προσώπων και ενός ιερού ναού, που εμφάνιζε ως εκμισθωτές των αγροτεμαχίων.

Σημειώνεται επίσης ότι για τα περισσότερα από τα αγροτεμάχια «προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ψευδούς δήλωσής τους».

Τι υποστηρίζει ο Μπότας

Στην πρώτη δήλωση μετά την δέσμευση των λογαριασμών του, ο Γιώργος Μπότας τόνισε: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και να βρω το λόγο. Έτυχε και το ανακάλυψα, δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα. Επικοινώνησα με την τράπεζα και μου λένε ότι κατασχέθηκαν βάσει της διάταξης 6772 που αφορά οικονομικό έγκλημα, από το ελληνικό FBI».

Ο κύριος Μπότας κάνει λόγο για απαράδεκτη ενέργεια, που αποσκοπεί στη φίμωση του αγροτικού κόσμου και ζητά διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Ακολούθως ο κ. Μπότας ανέφερε ότι: «Υποτίθεται ότι αυτές οι πληρωμές άργησαν γιατί ελέγχθηκαν εις διπλούν όλα, λόγω της επέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Άρα αφού με πλήρωσαν, μετά από τόσο ενδελεχή έλεγχο, πώς γίνεται μετά από πέντε ημέρες εγώ να είμαι εγκληματίας»;

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οποίου «πάγωσαν» την Δευτέρα.

Ο Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, δήλωσε: «Την δικογραφία θα την διαβάσουν οι δικηγόροι. Δεν έχω διαπιστώσει τίποτα. Όλα είναι εντάξει, νόμιμα, κανονικότατα».

Η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τον κύριο Ανεστίδη για παρατυπίες στις δηλώσεις του κατά την χρονική περίοδο 2019-2024, όπου φέρεται να εισέπραξε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ. Υπεξαίρεση η οποία – εφόσον αποδειχθεί – συνιστά κακούργημα.