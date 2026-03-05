Τραγωδία στην Ομόνοια: Νεκρός 15χρονος μαθητής από την Γαλλία που έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5/3 σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια όταν ένα 15χρονο αγόρι από την Γαλλία έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου, χάνοντας τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο άτυχος 15χρονος φαίνεται να βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Σόλωνος, στα πλαίσια εκδρομής που έκανε το σχολείο στο οποίο φοιτά, όταν για άγνωστους λόγους έπεσε από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Παίδων, καθώς το ΕΚΑΒ βρέθηκε άμεσα στο σημείο, αλλά το 15χρονο αγόρι είχε ήδη καταλήξει.