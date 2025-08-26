Όλυμπος: Ορειβάτης κάνει πρόταση γάμου σε υψόμετρο 2.918 μέτρων (Βίντεο)
Δείτε την συγκινητική στιγμή
Το γύρο του διαδικτύου κάνει μία ιδιαίτερα συγκινητική σκηνή με έναν ορειβάτη που έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην κορυφή του Ολύμπου.
Ο φακός του weddingbyastir απαθανάτισε την στιγμή με το στιγμιότυπο να δείχνει τον άνδρα να αιφνιδιάζει την σύντροφο του σε υψόμετρο 2.918 μέτρων. Ο άνδρας στο βίντεο διάβασε ένα κείμενο που έχει γράψει αφιερωμένο στη γυναίκα λέγοντας: “
Ακολουθεί μήνυμα αγάπης…Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας
στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει”.
Η γυναίκα…πέταξε στα ουράνια και είπε το ναι στην πρόταση.
Δείτε το συγκινητικό βίντεο:
