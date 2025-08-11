Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ασφαλές σημείο βρίσκεται ο 69χρονος που τραυματίστηκε στον Όλυμπο

Τον τραυματία μετέφεραν 21 πυροσβέστες

Σε ασφαλές σημείο βρίσκεται ο 69χρονος που τραυματίστηκε στον Όλυμπο
DEBATER NEWSROOM

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ασφαλή μεταφορά του 69χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον Όλυμπο.

Τον τραυματία μετέφεραν 21 πυροσβέστες -από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου, Κατερίνης, τη 2η και 8η ΕΜΑΚ- από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», στα Πριόνια από όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΕΛΛΑΔΑ

