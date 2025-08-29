Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Στηρίζουμε τον Δαμιανό ως νόμιμο Αρχιεπίσκοπο Σινά»

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εξέφρασε τη δυναμική υποστήριξή της στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, αναγνωρίζοντας τον ως «νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται η σταθερή προσήλωση του Πατριαρχείου στο παραδοσιακό καθεστώς που ισχύει για το ιστορικό μοναστήρι εδώ και αιώνες.

Η ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Συνῆλθε σήμερον, 29ην Αὐγούστου (2025), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Κατ᾿ αὐτήν:

α) συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Πάφου κ. Τυχικοῦ καί ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις καί ἐμφάνισις αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς περί τά μέσα Ὀκτωβρίου,

β) ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον,

γ) ἐπί τῇ ἀναγνώσει γράμματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ, ἐξεφράσθη ἡ συμπαράστασις πρός αὐτόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θεωρεῖ αὐτόν νόμιμον καί κανονικόν Ἀρχιεπίσκοπον καί Ἡγούμενον, ἐνῷ ἐξακολουθεῖ νά ἀναγνωρίζῃ τό ἀπό αἰώνων καθεστώς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ,

δ) τῇ προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας κ. Ἀθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Ἐπίσκοπος δέ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ὑπό τόν τίτλον Κερασοῦντος.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου συνεχίζονται καί αὔριον, Σάββατον, 30ήν τ.μ. Αὐγούστου.