Οικογενειακή τραγωδία στον Βόλο: Μέσα σε λίγες ώρες τρία παιδιά έχασαν και τους δύο γονείς

Στον Βόλο σημειώθηκε μία οικογενειακή τραγωδία, όταν μέσα σε μία ημέρα τρία παιδιά έχασαν αιφνίδια και τους δύο γονείς τους.

Όλα ξεκίνησαν με τον θάνατο της 54χρονης μητέρας, η οποία την Κυριακή (29/03) κηδεύτηκε σε κλίμα οδύνης. Το πρωί της Δευτέρας (30/03) εντοπίστηκε νεκρός ο 54χρονος σύζυγος της μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με όσα γράφει το thenewspapeper.gr, ο 54χρονος δεν μπόρεσε να αντέξει τον θάνατο της γυναίκας του.

Τα τρία παιδιά του ζευγαριού είναι τραγικές φιγούρες, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους, ενώ οι γονείς του 54χρονου αδυνατούν να πιστέψουν το μέγεθος της απώλειας.

Την Τρίτη (31/03) θα τελεστεί η κηδεία του 54χρονου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Πρόκειται για τον ίδιο ναό που την Κυριακή συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 54χρονη.