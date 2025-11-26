Οι αγρότες της Θεσσαλίας ετοιμάζουν μπλόκα την Κυριακή σε Νίκαια και Ε-65

Το βράδυ της Τετάρτης (24.11) οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο των κινητοποιήσεων που σχεδιάζουν οι αγρότες της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, οι αγρότες από Λάρισα, Τρίκαλα και Μαγνησία αποφάσισαν να στήσουν το βασικό τους μπλόκο την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 13:00, στη Νίκαια.

Την ίδια ημέρα και ώρα, οι αγρότες της Καρδίτσας αναμένεται να κατεβάσουν τα τρακτέρ τους στον Ε-65, ενισχύοντας το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αγρότες ήδη έχουν απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους παραγωγούς της περιοχής να στηρίξουν τις δράσεις τους, δίνοντας δυναμικό «παρών» στα μπλόκα, με στόχο να ασκηθεί πίεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.