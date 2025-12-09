Οδηγός ΙΧ παρέσυρε παιδί στη Λαμία – Αναζητείται από τις αρχές καθώς εγκατέλειψε το σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) όταν λευκό ΙΧ παρέσυρε και εγκατέλειψε ένα παιδί σε δρόμο της Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ένα λευκό ΙΧΕ παρέσυρε και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, ένα 11χρονο παιδί που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα στο ύψος της οδού Σμύρνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, δε σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια στο μικρό και εγκατέλειψε το σημείο, με αποτέλεσμα να αναζητείται.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον 11χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η Τροχαία Λαμίας διεξάγει την προανάκριση για το συμβάν.