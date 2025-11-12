Ο σύλλογος Tae Kwon Do στη Λέρο που διαπρέπει – Οι δυσκολίες και οι διακρίσεις που τους δίνουν ψυχική δύναμη (φωτογραφίες)

Σε μια άκρη του Νοτίου Αιγαίου, εκεί όπου ο χειμώνας φέρνει δυνατούς ανέμους και απρόβλεπτα ταξίδια, ένας μικρός αλλά αποφασισμένος σύλλογος Tae Kwon Do συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία.

Ο σύλλογος Tae Kwon Do Λέρου, ο μοναδικός του είδους του (ITF) στην περιοχή με ΦΨ83 από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, συμμετέχει αδιάλειπτα από το 2003 σε κάθε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Κι όμως, παρά το μικρό μέγεθος του νησιού και τις μεγάλες αποστάσεις, οι αθλητές του έχουν συγκεντρώσει 27 σημαντικές διακρίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίσω από αυτές τις επιτυχίες κρύβονται συνεχείς θυσίες. Η Πρόεδρος του συλλόγου, Καλλιόπη Μαυροπούλου, μιλώντας στο DEBATER, περιγράφει μια πραγματικότητα που δεν φαίνεται εύκολα πίσω από τα μετάλλια:

«Οι περισσότερες διοργανώσεις γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ταξιδεύουμε συχνά τον χειμώνα με δύσκολες καιρικές συνθήκες και, φυσικά, το κόστος είναι μεγάλο. Καταφέρνουμε να καλύπτουμε ένα μέρος των εξόδων των αθλητών και στηριζόμαστε πολύ στους χορηγούς μας. Φυσικά έχουμε και την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Λέρου,που σε ό,τι χρειαζόμαστε είναι δίπλα μας», εξηγεί.

Παρά τις δυσκολίες, οι προσπάθειες του συλλόγου έχουν δημιουργήσει μια αξιοσημείωτη πορεία:

Οι διακρίσεις που ξεχωρίζουν

• Αναστάσης Χατζηόγλου: κατέκτησε τη 2η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Πόρετς της Κροατίας το 2021.

• Ζαχαρίας Νεμποτάκης και Ματθαίος Πατεράκης εντάχθηκαν στην εθνική Ομοσπονδίας και εκπροσώπησαν το κλιμάκιο της Ελλάδας στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας το 2023.

• Κώστας Κατσιγιάννης, προπονητής του συλλόγου: έχει υπηρετήσει δύο φορές ως ομοσπονδιακός προπονητής, πέρσι στη Σερβία και φέτος στη Φιλιππούπολη, συνοδεύοντας τους αθλητές του Πατεράκη και Γιάννη Κωνσταντάρα (14/11–16/11).

• Ζαχαρίας Νεμποτάκης: ετοιμάζεται να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα kick boxing στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Άμπου Ντάμπι, στις 22 Νοεμβρίου.

• Το 2010, οι Γιώργος Κωνσταντάρας, Στράτος Νταλαρής, Καλλιόπη Καστή και Πλόχωρος κατέκτησαν δεύτερες και τρίτες θέσεις στο Ανοιχτό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σόφιας.

Παρά τις αντιξοότητες, ο σύλλογος της Λέρου συνεχίζει να προχωρά, αποδεικνύοντας ότι το πάθος και η επιμονή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία. Σε ένα νησί που συχνά δοκιμάζεται από τις καιρικές συνθήκες και την απόσταση, οι αθλητές του Tae Kwon Do βρίσκουν τη δύναμη να ονειρεύονται και—ακόμη πιο σημαντικό—να πετυχαίνουν.