Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG Bill Anderson επισκέπτεται την Ελλάδα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG, κ. Bill Anderson, επισκέφθηκε την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, αναδεικνύοντας την ολοένα και αυξανόμενη σημασία της χώρας μας, ως σημαντικού κόμβου καινοτομίας στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της γεωργίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η επίσκεψη επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς άξονες: μια διαδραστική συνάντηση με τους εργαζόμενους της Bayer Ελλάς, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας, καθώς και τη συμμετοχή στην εκδηλώση για τον εορτασμό των 90 χρόνων του Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδης, συνεργάτη της Bayer στην Ελλάδα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Στην εκδήλωση για τους εργαζόμενους της Bayer Ελλάς, ο κ. Anderson συμμετείχε σε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση, καλύπτοντας τόσο εταιρικά όσο και προσωπικά ζητήματα. Τόνισε τη σημασία της διαφάνειας και της άμεσης επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τα θετικά αποτελέσματα του παγκόσμιου επιχειρησιακού μοντέλου της Bayer, Dynamic Shared Ownership (DSO). Το μοντέλο αυτό, που εφαρμόζεται πλέον σε όλες τις αγορές, δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες εντός του οργανισμού να λειτουργούν ως αυτοδιαχειριζόμενες μικρές επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνεται η λήψη αποφάσεων, ενισχύεται η ευελιξία και ενδυναμώνονται τα στελέχη, ώστε να καινοτομούν με μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο και αυξημένη εστίαση στον επαγγελματία υγείας, τον ασθενή, τον παραγωγό και τον καταναλωτή.

Η νέα αυτή στρατηγική έχει ήδη οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα και ενίσχυση της καινοτομίας, όπως αποδεικνύεται μέσα από πρωτοποριακές πρωτοβουλίες της εταιρείας, οι οποίες αναπτύχθηκαν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες στην αγορά της Ελλάδας. Μεταξύ

αυτών, η πλατφόρμα ResiYou στον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, που προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις καλλιέργειες μέχρι τη συγκομιδή και η συνεργασία με την ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε. για την προαγωγή των πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας και την υποστήριξη σε όλη την αλυσίδα τροφίμων. Στον Τομέα Φαρμάκων, οι ομάδες ανά θεραπευτική κατηγορία λειτουργούν με επίκεντρο τους επαγγελματίες υγείας στη χώρα μας και γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών των ασθενών, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε καινοτόμες και πρωτοποριακές θεραπείες. Επιπλέον, η ανάπτυξη συμπληρωμάτων σε μορφή gum για τα προϊόντα Supradyn και Priorin, στον Τομέα Υγείας Καταναλωτών, καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της τοπικής αγοράς, όπου τα οφέλη των συμπληρωμάτων συνδυάζονται με την ευκολία στη χρήση και τη μοναδική γεύση. Αυτά τα παραδείγματα, αναδεικνύουν πώς το μοντέλο DSO ενισχύει την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα σε όλες τις δραστηριότητες της Bayer, παρέχοντας άμεσες λύσεις σε ασθενείς, καταναλωτές και αγρότες.

Ένα ακόμα σημαντικό γεγονός, στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Anderson, ήταν η συμμετοχή του στον εορτασμό των 90 χρόνων του Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδης. Στην κεντρική ομιλία του κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης εκδήλωσης, παρουσίασε το όραμα της Bayer για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, επαναλαμβάνοντας την αποστολή της εταιρείας «Υγεία και Τροφή για όλους». Ο κ. Anderson επισήμανε τη σημασία της τεχνολογίας, της προσαρμοστικότητας και των συνεργασιών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

«Η Ελλάδα κατέχει στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της Bayer. Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στην υποστήριξη ασθενών, καταναλωτών και αγροτών, καθώς και στη συνεισφορά μας στη συνεχή ανάπτυξη και ευημερία της χώρας. Ωστόσο, και παρά τις αξιοσημείωτες προόδους της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Μέσω της καινοτομίας, της συνεργασίας και της τεχνογνωσίας των ομάδων μας, η Bayer έχει σκοπό να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και στην προώθηση βιώσιμων λύσεων για την Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Bill Anderson κατά την επίσκεψή του.

Η επισκεψη του Bill Andeson, σηματοδότησε επίσης τα 70 χρόνια λειτουργίας της θυγατρικής της Bayer στην Ελλάδα, μια μακροχρόνια δέσμευση που συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς η εταιρεία κοιτάει το μέλλον με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου.

