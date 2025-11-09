Ο παλαιοημερολογίτης «τηλεστάρ» ιερέας και «το πάρτυ» ναρκωτικών στην εκκλησία – Ο ρόλος του στο κύκλωμα

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για κύκλωμα ναρκωτικών που λειτουργούσε με τη συμμετοχή παλαιοημερολογιτών ιερέων, οι οποίοι δρούσαν για λογαριασμό δύο μελών εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιώντας τζίρο χιλιάδων ευρώ.

Ένας από τους τρεις ιερείς είχε στο παρελθόν καριέρα στο τραγούδι και την τηλεόραση, ενώ στη συνέχεια διατηρούσε κανάλι μαγειρικής στο YouTube πριν εμπλακεί στη διακίνηση κοκαΐνης.

Ο 46χρονος ιερέας συνελήφθη ως μέλος της οργάνωσης και ήταν ο κύριος σύνδεσμος με τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Σύμφωνα με τον διοικητή της Δίωξης Ναρκωτικών που μίλησε στην τηλεόραση του STAR Γιάννη Καρυδάκο, κρατούσε ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία και εκτελούσε εντολές των αρχηγών, μεταφέροντας ναρκωτικά σε παρακείμενα στενά για να τα παραδώσει σε πελάτες. Ο ίδιος αρχικά αρνήθηκε, αλλά στη συνέχεια αποδέχτηκε τη συμμετοχή του στις πράξεις.



Ο δεύτερος ιερέας και η διακίνηση κοκαΐνης στη Ρόδο

Ο δεύτερος ιερέας συνελήφθη όταν παρέλαβε μία βαλίτσα που περιείχε περισσότερα από 2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο. Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι ιερείς εκμεταλλεύονταν την ιδιότητά τους και την έλλειψη υποψίας από τις Αρχές για να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε όλη την Ελλάδα.



Ο τρίτος ιερέας και η εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών

Ο τρίτος ιερέας συνελήφθη στον Έβρο για μεταφορά παράνομων μεταναστών με νοικιασμένο αυτοκίνητο και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Στις 11 Νοεμβρίου αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, πάνω από 9 κιλά κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας και συσκευή παρεμβολής κινητών τηλεφώνων.

Η έρευνα έδειξε ότι η εκκλησία είχε μετατραπεί σε κρυψώνα ναρκωτικών, με πολλούς χρήστες να επισκέπτονται τον χώρο για να προμηθευτούν ουσίες. Η δράση των ιερέων αποκάλυψε έναν πολύπλοκο μηχανισμό διακίνησης, που συνδύαζε τη θρησκευτική τους ιδιότητα με την εγκληματική δράση, δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες για την εκμετάλλευση της εκκλησιαστικής κάλυψης σε παράνομες δραστηριότητες.



Καταγεγραμμένη συνομιλία αποκαλύπτει τις εντολές διακίνησης ναρκωτικών

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Πήγαινε στο στενό ενώ μιλάμε. Θα σου πει από τον Τζόνι. Ένα BMW, τώρα τι χρώμα, δεν θυμάμαι.

46ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: Εντάξει

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε την δουλειά σου. Βλέπεις;

46ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: Ναι, ένα γκρι.

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Μπράβο, από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

46ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΕΑΣ: Ναι, οκ

ΑΡΧΗΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Εντάξει οκ, έλα γεια