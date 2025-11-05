Ναύπακτος: Συνελήφθησαν δύο μαθητές για διακίνηση ναρκωτικών
Σε έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρήματα και κινητά
Δύο μαθητές στη Ναύπακτο συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, μετά από έρευνα της αστυνομίας που αποκάλυψε ότι είχαν στην κατοχή τους φιξάκια κοκαΐνης, χρήματα και κινητά τηλέφωνα.
Το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου, αξιοποιώντας πληροφορίες, προχώρησε στη σύλληψή τους.
Οι δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 18 ετών, θα παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία.
