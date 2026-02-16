Νηπιαγωγός μηνύει το δημόσιο: Υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο σχολείο τραυματισμένη

Μία νηπιαγωγός θα καταθέσει μήνυση κατά του δημοσίου για ηθική βλάβη, έπειτα από ατύχημα που είχε εν ώρα εργασίας και είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της. Μάλιστα, χωρίς να έχει αναρρώσει πλήρως, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Δευτέρας (16/02), η αναπληρώτρια νηπιαγωγός έπεσε από ένα σκαλί στο νηπιαγωγείο του Ζωγράφου εν ώρα μαθήματος, τον Νοέμβριο του 2023, και έσπασε το πόδι της.

Σημειώνεται ότι λόγω της κακοτεχνίας στο συγκεκριμένο σκαλί έχουν πέσει και μαθητές.

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα ενώ ο γιατρός της, της είπε πως χρειάζονται τέσσερις μήνες να μείνει στο σπίτι για να αποκατασταθεί το πόδι της.

«Οι αναπληρωτές δικαιούμαστε 15 μέρες άδεια ετησίως, με αποτέλεσμα να πρέπει να επιστρέψω στο σχολείο με πατερίτσες. Όταν γύρισα το σημείο με την κακοτεχνία υπήρχε», ανέφερε η νηπιαγωγός.