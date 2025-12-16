Φρίκη στην Ηλιούπολη: Κατά συρροή βασανιστής πέταξε ακέφαλο γατάκι σε αυλή νηπιαγωγείου

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν τα παιδιά του 16ου νηπιαγωγείου στην Ηλιούπολη καθώς εντόπισαν ένα ακέφαλο γατάκι στο προαύλιο.

Σύμφωνα με το Ilioupolinews το άτυχο γατάκι που βρέθηκε χωρίς κεφάλι, με κομμένη ουρά και κομμένο το ένα από τα 4 πόδια του ήταν ένα ακόμη θύμα ενός κατά συρροή βασανιστή που δρα τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στην ευρύτερη περιοχή έχουν σημειωθεί άλλα 7 παρόμοια περιστατικά με αποκεφαλισμένα ζωάκια. Για το περιστατικό έχουν λάβει γνώση τόσο ο Δήμος όσο και η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.