Νίκος Κοκλώνης: Απαντά στις φήμες για την εμπλοκή του στο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ – «Δεν έχω καμία σχέση»

Ο Νίκος Κοκλώνης έδωσε άμεση και κατηγορηματική απάντηση στις φήμες που τον ενέπλεξαν στο τεράστιο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ που εξάρθρωσε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων την Τρίτη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (01.10.2025), ο τηλεοπτικός παραγωγός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το κράτος, ούτε με οποιαδήποτε άλλη φορολογική ατασθαλία.

Η εμπλοκή του ονόματος του Νίκου Κοκλώνη φέρεται να προέκυψε λόγω μιας συναλλαγής που πραγματοποίησε μία από τις εταιρείες του με μία από τις εταιρείες-βιτρίνες της σπείρας.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εν λόγω συναλλαγή δεν ήταν πλασματική και τόνισε ότι δεν έχει κληθεί από την Αστυνομία να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Η έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψε μία από τις μεγαλύτερες απάτες των τελευταίων ετών. Συνολικά, στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν 70 με 80 άτομα, εκ των οποίων 17 έχουν ήδη συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένων και λογιστών.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει περίπου 300 «μαϊμού» εταιρείες με σκοπό να εκδίδουν πλασματικά τιμολόγια για ανύπαρκτα προϊόντα και υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να κλέβουν το κράτος, διεκδικώντας παράνομα επιστροφές φόρων και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σπείρα κατηγορείται ότι έχει ήδη εισπράξει 4,5 εκατ. ευρώ και ήταν έτοιμη να βάλει στα ταμεία της άλλα 3 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι πλασματικές συναλλαγές φέρεται να έφτασαν τα 12 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

