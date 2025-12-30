Νίκος Φωτόπουλος: «Άδειο το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς για τους εργαζόμενους» – Η ανάρτηση του γ.γ. της ΓΣΕΕ

Ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος, λίγο πριν την εκπνοή του 2025 στέλνει το δικό του μήνυμα για την ακρίβεια που θα πλήξει το φετινό εορταστικό τραπέζι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Φωτόπουλου:

«Φίλες και φίλοι,

λίγες ώρες πριν ανάψουν τα αστραφτερά φώτα στις επαύλεις , στις βίλες της ΕΛΙΤ και της πλουτοκρατίας της χώρας, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι σαμπάνιες για την υποδοχή του νέου χρόνου, ως Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ αισθάνομαι την ανάγκη να θυμίσω τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, απόμαχοι της δουλειάς.

Οι αριθμοί που αφορούν και καθορίζουν τις ζωές του κόσμου της εργασίας είναι αμείλικτοι.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ ο μέσος καθαρός μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα είναι 988 € !

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΕΡΓΑΝΗ για το 2024 1.107.158 εργαζόμενοι αμείβονται με κάτω από 1.000 € μεικτά δηλαδή με κάτω από 800 € καθαρά !

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ-Π/Σ «ΗΛΙΟΣ» 916.569 συνταξιούχοι παίρνουν τη μικρότερη σύνταξη από όλες τις χώρες της ΟΝΕ κάτω από 700 € μεικτά καθαρά 658 € !

Και όλα αυτά, αυτοί οι πενιχροί μισθοί, αυτές οι πενιχρές συντάξεις την ίδια ώρα που σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ μόνο για το νοίκι του σπιτιού τους οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν το 55,9 % του μέσου μισθού!

Και όλα αυτά, αυτοί οι πενιχροί μισθοί, αυτές οι πενιχρές συντάξεις την ίδια ώρα που σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ για να τα βγάλει πέρα μια 4μελης οικογένεια χρειάζεται να έχει εισόδημα 3.660 το μήνα και ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.590!

Φίλες και φίλοι,

είναι φανερό, (άλλωστε το αποδεικνύουν δεκάδες μελέτες) ότι οι μισθοί στα σπίτια εκατομμυρίων εργαζομένων τελειώνουν στις 10 και 15 μέρες και για τις υπόλοιπες δεν υπάρχει σεντς παρά μονάχα απόγνωση και απελπισία !

Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν και αποδεικνύουν χωρίς ίχνος υπερβολής ότι εκατομμύρια εργαζόμενοι καθημερινά δίνουν πολύ σκληρό αγώνα προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν.

Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι σε εκατομμύρια συνανθρώπους μας έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή !

Ο λόγος δεν είναι ότι δεν επαρκούν τα υλικά αγαθά για όλους μας.

Ο λόγος είναι γιατί με τις πλάτες και τις πολιτικές της κυβέρνησης , η ΕΛΙΤ και η πλουτοκρατία της χώρας μας έχουν κλέψει το δικό μας το μερίδιο, το μερίδιο εκατομμυρίων εργαζομένων ιδιοποιώντας τον ιδρώτα τους, τον κόπο τους.

Γι’ αυτό και το 1% των “εκλεκτών” αυτών κυρίων κατέχει και απολαμβάνει το 25% του πλούτου της χώρας και το 10% των πορφυρογέννητων κυρίων το 55% του πλούτου!

Γι’ αυτό εργαζόμενες και εργαζόμενοι, εάν θέλουμε να ξανακερδίσουμε το δικαίωμα να μπορούμε να ζούμε και εμείς αξιοπρεπώς μαζί και με τα άλλα αιτήματα που αφορούν την εργασιακή ζούγκλα που έχουν φτιάξει για μας,

πρώτο πρέπει να βάλουμε εδώ και τώρα την αναδιανομή του εθνικού πλούτου, ώστε να πάρουμε πίσω αυτό το οποίο δικαιούμαστε.

Με αυτές τις σκέψεις από καρδιάς σας εύχομαι υγεία και δύναμη και πάνω απ’ όλα καλούς αγώνες!

Γιατί μόνο με τους αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε το δικαίωμα να μπορούμε να ζούμε και εμείς αξιοπρεπώς.

Τίποτε, ποτέ και κανείς δεν μας χάρισε.

Όλα με τον αγώνα μας τα κερδίσαμε.

Καλή Χρονιά !

Φωτόπουλος Νίκος

Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΕ»