ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κάσο μετά τη δόνηση των 3,2

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης

DEBATER NEWSROOM

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (04.02) ανοιχτά της Κάσου.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 45 χλμ. ΒΔ της Κάσου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 48 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης ήταν 32 χλμ. ΔΒΔ της Κάσου και το εστιακό βάθος υπολογιζόταν στα 32 χιλιόμετρα.

