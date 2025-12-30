Nέο ρήγμα στο αγροτικό κίνημα: Αγροτοσυνδικαλιστής καταγγέλλει το ΚΚΕ – «Αυτοί δεν θέλουν να πάμε σε διάλογο»

Ρήγμα στο αγροτικό κίνημα φαίνεται να βαθαίνει, καθώς σήμερα (30.12) αγροτοσυνδικαλιστές εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του ΚΚΕ και του γενικού γραμματέα του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς, κατηγόρησε ανοιχτά το ΚΚΕ ότι παρεμβαίνει οργανωμένα στα αγροτικά μπλόκα, υποστηρίζοντας πως «έχουν βάλει ανθρώπους σε όλα τα μπλόκα» και πως είναι εκείνοι που, όπως είπε, «δεν θέλουν να λυθούν τα προβλήματα και να γίνει διάλογος».

Ο κ. Τσιλιάς αναφέρθηκε ευθέως σε στελέχη της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, κατονομάζοντας τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Μαρούδα, θέτοντας ζήτημα νομιμοποίησης της εκπροσώπησής του. «Ποιος τον ψήφισε και είναι πρόεδρος;» διερωτήθηκε.

Αφορμή για την έντονη αντίδρασή του αποτέλεσε χθεσινή ανακοίνωση του ΚΚΕ, με την οποία –όπως υποστήριξε το κόμμα χαρακτήρισε «πρόθυμους» όσους αγρότες εμφανίζονται θετικοί στον διάλογο με την κυβέρνηση.

«Το ΚΚΕ δεν θέλει πρόθυμους, δεν θέλει να λυθούν προβλήματα. Δεν πιστεύει στις αστικές κοινωνίες, θέλει κομμουνιστικές κοινωνίες, να μη λύνονται τα προβλήματα και να ταλαιπωρείται ο κόσμος», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τον Δημήτρη Κουτσούμπα σε ανοιχτό διάλογο.

Συνεχίζοντας, ο κ. Τσιλιάς έκανε λόγο για πολιτικά κίνητρα πίσω από τη στάση του ΚΚΕ. «Είμαι 35 χρόνια συνδικαλιστής και ουδέποτε καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κρίμα να οδηγούμαστε σε αντιπαράθεση.

Πρέπει να γίνει συντεταγμένος διάλογος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ΚΚΕ αντέδρασε ακόμη και στο άκουσμα της λέξης “διάλογος”, επιμένοντας –κατά τον ίδιο– να μην υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση.

Όπως τόνισε, ο διάλογος με τον πρωθυπουργό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τις 10 Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι οι αγρότες βρίσκονται ήδη επί εβδομάδες στους δρόμους. «Αυτό το κόμμα δεν θέλει να λύνει προβλήματα, θέλει να ταλαιπωρεί τις αστικές κοινωνίες», υποστήριξε εκ νέου.

«Έχουν έναν άνθρωπο σε κάθε μπλόκο»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου συνέχισε την επίθεση λέγοντας ότι το ΚΚΕ διαθέτει «άνθρωπο σε κάθε μπλόκο», προσθέτοντας πως στην περιοχή τους έχουν απομονωθεί.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα, κάτι που, όπως είπε, αποτυπώνει τον βαθύ διχασμό που έχει πλέον διαμορφωθεί στον αγροτικό κόσμο. «Τι σκοπό έχει αυτή η συνάντηση;» διερωτήθηκε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σερρών, Γιάννης Παναγής, εξέφρασε την απορία του για τις αντιδράσεις που προέρχονται από το μπλόκο της Νίκαιας απέναντι στην πρωτοβουλία της Επανομής για διάλογο με την κυβέρνηση.

«Τι είναι αυτό που ενοχλεί; Όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, να πάμε σε διάλογο. Υπάρχει κανείς που θέλει να μείνουμε εδώ μέχρι το Πάσχα;» δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαπραγμάτευση προϋποθέτει συγκεκριμένους όρους.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις αναδεικνύουν το κλίμα έντονης αντιπαράθεσης που επικρατεί στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος, με τον διάλογο με την κυβέρνηση να εξελίσσεται σε βασικό σημείο τριβής.