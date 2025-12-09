Νέο Ψυχικό: Ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του τοπογράφου – Ισόβια κάθειρξη στον εκτελεστή, 9 χρόνια στον συνεργό του

Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων για την δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό στις 2 Ιουλίου 2024 αποφάσισε η έδρα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης (9/12).

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1, μειοψήφησε ένας ένορκος.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν ζήτησαν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Την Δευτέρα (8/12) η εισαγγελέας μίλησε για ακλόνητες αποδείξεις σχετικά με την εμπλοκή των δύο κατηγορούμενων και ζήτησε την καταδίκη τους. Οι δύο κατηγορούμενοι στο παρελθόν είχαν εμπλακεί στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισόβια και επιπλέον έξι χρόνια κάθειρξη επέβαλε το δικαστήριο στον φερόμενο ως εκτελεστή του τοπογράφου και εννέα χρόνια κάθειρξη, στον κατηγορούμενο συνεργό του. Στον 45χρονο φερόμενο εκτελεστή επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 7.500 ευρώ.

Παράλληλα, η εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί ο ρόλος γνωστού μεσίτη – επιχειρηματία της Μυκόνου ως πιθανός ηθικός αυτουργός, επισημαίνοντας ότι υπήρχε έντονη αντιδικία με το θύμα σχετικά με όμορα οικόπεδα στο νησί.

«Υπάρχουν ενδείξεις που πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, καθώς ο ίδιος είχε και το κίνητρο και τα μέσα για να χρηματοδοτήσει τη δολοφονία», ανέφερε ζητώντας να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.