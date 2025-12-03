Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων: Τρεις μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τον ξυλοδαρμό τους στο χώρο του σχολείο

Η βία μεταξύ ανηλίκων αποτελεί καθημερινό φαινόμενο με τις ηλικίες πλέον που εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά να αφορούν όλο και περισσότερο πολύ μικρά παιδιά.

Όπως καταγγέλλει, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μίχάλης Γιαννάκος τρία παιδιά δημοτικού μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων με ένα από αυτά να είναι μόλις 7 ετών.

“Προξενεί μεγάλη εντύπωση παιδί 7 ετών να διακομίζεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο από ξυλοδαρμό μέσα σε δημοτικό σχολείο. Τρία παιδιά τραυματισμένα διακομίσθηκαν στο ΠΑΙΔΩΝ Αγλαΐα Κυριακού προχθές Δευτέρα από ξυλοδαρμό από άλλα ανήλικα. Τα δύο τραυματίστηκαν μέσα σε σχολεία.”

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα παιδί 13 ετών που δέχτηκε επίθεση σε Γυμνάσιο της Νίκαιας, ένα παιδί 7 ετών στο Καματερό που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και ένα 15χρονος που ξυλοκοπήθηκε στη Νίκαια.

“Η βία μεταξύ ανηλίκων είναι μάστιγα της εποχής και πρέπει να ενσκύψουν οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας να το εξαλείψουν,” αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.