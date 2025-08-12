Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Συχαινά Αχαΐας – Ήχησε για εκκένωση το 112
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 12/8 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή των Συχαινών και συγκεκριμένα στη θέση της Αγίας Παρασκευής στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Μάλιστα, ήχησε το 112, το οποίο αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βουντένη (#Σκιοέσσα) και #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βουντένη (#Σκιοέσσα) και #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
