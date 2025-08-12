Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Συχαινά Αχαΐας – Ήχησε για εκκένωση το 112

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Συχαινά Αχαΐας – Ήχησε για εκκένωση το 112
UPD: 00:08

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 12/8 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή των Συχαινών και συγκεκριμένα στη θέση της Αγίας Παρασκευής στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μάλιστα, ήχησε το 112, το οποίο αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βουντένη (#Σκιοέσσα) και #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα».

