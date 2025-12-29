Νέο Ηράκλειο: “Κορίτσια τα κινητά σας, με τον καλό ή τον άσχημο τρόπο” – Σοκάρει η ληστεία σε βάρος 12χρονων κοριτσιών με δράστη 16χρονο
Τις απείλησε με μαχαίρι και τις έκλεψε το κινητό
Εφιαλτικές στιγμές βίωσαν δύο 12χρονα κορίτσια που έπεσαν θύμα ληστείας από έναν 16χρονο, στις 6 Δεκεμβρίου, στο Νέο Ηράκλειο.
Ο ανήλικος, με την απειλή μαχαιριού, πήρε το κινητό της μιας κοπέλας και τράπηκε σε φυγή, με την αστυνομία, όμως, να τον συλλαμβάνει.
Ο πατέρας της μιας κοπέλας περιγράφει στο Star τις στιγμές τρόμου που έζησε η κόρη του. «Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε “κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή με τον άσχημο τρόπο”, δείχνοντας τους το μαχαίρι. Μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους του έδωσαν το κινητό».
Ο 16χρονος αμέσως μετά έσπευσε να εξαφανιστεί και τότε τα δυο ανήλικα ζήτησαν βοήθεια από έναν συνομήλικό τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.
Ο δράστης, μετά τη ληστεία, άλλαξε μπλούζα, αλλά επέστρεψε στο ίδιο σημείο και συνελήφθη.
