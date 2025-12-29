Νέο Ηράκλειο: “Κορίτσια τα κινητά σας, με τον καλό ή τον άσχημο τρόπο” – Σοκάρει η ληστεία σε βάρος 12χρονων κοριτσιών με δράστη 16χρονο

Εφιαλτικές στιγμές βίωσαν δύο 12χρονα κορίτσια που έπεσαν θύμα ληστείας από έναν 16χρονο, στις 6 Δεκεμβρίου, στο Νέο Ηράκλειο.

Ο ανήλικος, με την απειλή μαχαιριού, πήρε το κινητό της μιας κοπέλας και τράπηκε σε φυγή, με την αστυνομία, όμως, να τον συλλαμβάνει.

Ο πατέρας της μιας κοπέλας περιγράφει στο Star τις στιγμές τρόμου που έζησε η κόρη του. «Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε “κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή με τον άσχημο τρόπο”, δείχνοντας τους το μαχαίρι. Μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους του έδωσαν το κινητό».

Ο 16χρονος αμέσως μετά έσπευσε να εξαφανιστεί και τότε τα δυο ανήλικα ζήτησαν βοήθεια από έναν συνομήλικό τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο δράστης, μετά τη ληστεία, άλλαξε μπλούζα, αλλά επέστρεψε στο ίδιο σημείο και συνελήφθη.