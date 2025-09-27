Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Ποιες είναι οι 10 περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας μέχρι την Κυριακή

To Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ την Παρασκευή (26.09), επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με βάση τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα.

Οι σφοδρές καταιγίδες που αναμένεται να σαρώσουν τις επόμενες ώρες το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχουν κινητοποίησει τον κρατικό μηχανισμό που βρίσκεται επί ποδός για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Στο επικαιροποιημένο δελτίο αναφέρεται ότι: «Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025) σε

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή περίπου κατά 5 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το μεσημέρι – απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο: