Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο στην Κρήτη – Ανατράπηκε το όχημά του
Άγνωστες μέχρι στιγμής οι αιτίες του δυστυχήματος
Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 26χρονος.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου – Αγία Γαλήνη της Κρήτης στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/10), όταν κινούνταν με αυτοκίνητο στην περιοχή ένας 26χρονος Βούλγαρος μαζί με την 25χρονη φίλη του.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretapost.gr, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 26χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να ανατραπεί το αυτοκίνητο.
Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ο 26χρονος οδηγός, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του. Η 25χρονη συνοδηγός τραυματίστηκε πιο ελαφρά.
Το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις