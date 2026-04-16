Νέες ταυτότητες: Μέχρι πότε πρέπει να αντικατασταθούν οι παλιές – Τι πρέπει να κάνετε

Έως τις 3 Αυγούστου θα πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν εκδώσει νέες ταυτότητες, καθώς από τότε παύει η ισχύς των παλαιών.

Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, η οποία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιταχύνει σημαντικά τους αστυνομικούς ελέγχους.

Αντίστροφα κυλά ο χρόνος, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης ταυτοτήτων κυλά με γρήγορους ρυθμούς και καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για την έκδοση νέων ταυτοτήτων.

Τα ραντεβού

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε όλα τα ΑΤ της χώρας είναι πολλά τα προγραμματισμένα ραντεβού για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Σημειώνεται ότι οι νέες ταυτότητες περιλαμβάνουν τον μοναδικό προσωπικό αριθμό κάθε Έλληνα πολίτη ο οποίος αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στο ενσωματωμένο chip.

Πώς κλείνουμε ραντεβού

Με απλό τρόπο οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ψηφιακά ραντεβού για την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας.

Στην πλατφόρμα id.gov.gr εισέρχεται ο ενδιαφερόμενος και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτημα για ραντεβού με την ίδια διαδικασία και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων του, ηλικίας άνω των 12 ετών.

Ο αιτών μετά την είσοδο του στην πλατφόρμα, αφού πραγματοποιήσει επισκόπηση των στοιχείων του, υποχρεωτικά καταχωρεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείού και προαιρετικά τον αριθμό του κινητού του τηλέφωνου, τα οποία δύναται να αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Έπειτα επιλέγει την Αρχή Έκδοσης (ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας), την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.

Ακολούθως, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιβεβαιώσει την κράτησή του και να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλέγοντας την ένδειξη «Ναι» και λαμβάνει μήνυμα ενημέρωσης στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, βασικές πληροφορίες σχετικές με τη διεκπεραίωση της αιτηθείσας διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης στην οποία έχει επιλέξει να απευθυνθεί ο αιτών.

Το αίτημα προγραμματισμού ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, μέσω της ίδιας πλατφόρμας με την παραπάνω διαδικασία.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προγραμματίσουν την ημερομηνία ραντεβού για τα ίδια αλλά και για λογαριασμό τρίτων προσώπων για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας, κλοπής και φθοράς και μέσω Κ.Ε.Π.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα που εξαρτώνται από την ημερομηνία του ραντεβού αποστέλλονται από την πλατφόρμα μηνύματα υπενθύμισης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο αιτών.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση της καινούργιας ταυτότητας είναι τα παρακάτω: