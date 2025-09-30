Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες παραβιάσεις στο FIR Αθηνών από τουρκικά drones

Τρία drones πραγματοποίησαν τέσσερις παραβάσεις

DEBATER NEWSROOM

Τρία τουρκικά drones πέταξαν ξανά στο FIR Αθηνών χωρίς να υποβάλουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 τα drones πραγματοποίησαν συνολικά τέσσερις παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, όπως προβλέπεται από τη συνήθη πρακτική.

