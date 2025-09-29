Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Τέσσερις παραβάσεις τουρκικών αεροσκαφών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα ATR-72

FIR Αθηνών: Τέσσερις παραβάσεις τουρκικών αεροσκαφών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
DEBATER NEWSROOM

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας προχώρησαν σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Οι παραβάσεις καταγράφηκαν στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, ενώ σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ