FIR Αθηνών: Τέσσερις παραβάσεις τουρκικών αεροσκαφών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας προχώρησαν σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Οι παραβάσεις καταγράφηκαν στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, ενώ σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.