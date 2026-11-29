Συνεχίζονται οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τη νότια Κρήτη, καθώς σε τέσσερις λέμβους εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σήμερα συνολικά περίπου 245 αλλοδαποί, στο πλαίσιο τριών επιχειρήσεων υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex λέμβος με περίπου 47 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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Σε δεύτερη επιχείρηση, στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, περίπου 56 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Ηνωμένων Πολιτειών και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές επικρατούν νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 και 5 μποφόρ, αντίστοιχα.

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, περίπου 142 αλλοδαποί που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex και περισυνελέγησαν από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, με προορισμό το λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια διαδοχικών επιχειρήσεων εντοπισμού και περισυλλογής χθες Σάββατο εντοπίστηκαν συνολικά περίπου 1.267 αλλοδαποί, εκ των οποίων δύο χωρίς τις αισθήσεις τους.

Με τις σημερινές επιχειρήσεις, ο συνολικός απολογισμός του διημέρου ανέρχεται σε περίπου 1.512 άτομα, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση των μεταναστευτικών ροών προς τις νότιες ακτές της Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ