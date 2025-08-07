Νέα Στύρα: Ομαδικές αγωγές από επιβάτες του φέρι μποτ στην Εύβοια (βίντεο)

Οι επιβάτες του φέρι μποτ που προσάραξε στα Νέα Στύρα της Εύβοιας ετοιμάζουν ομαδικές αγωγές κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας, καταγγέλλοντας ελλείψεις στην ασφάλεια και την ταλαιπωρία που υπέστησαν, ενώ το πλοίο «Παναγιά Παραβουνιώτισσα» εξακολουθεί να φιλοξενεί τα οχήματα και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Η δικηγόρος των επιβατών, Αθηνά Αποστολοπούλου, επιβεβαίωσε ότι θα κινηθούν νομικά και για αποζημίωση, χαρακτηριστικά είπε στην τηλεόραση της ΕΡΤ: “Καταρχάς θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών”.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, μετά την ολοκλήρωση της ταλαιπωρίας των επιβατών, και προειδοποίησε για νομικές ενέργειες κατά των αβάσιμων καταγγελιών και δυσφημιστικών σχολίων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) [email protected] 2)[email protected], 3)[email protected], 4) [email protected], προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης.

Από την πλευρά τους, οι αρμόδιοι ναυπηγοί και πραγματογνώμονες προχώρησαν σε έρευνα για τις ζημιές και αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

Το φέρι μποτ έφτασε τελικά στο λιμάνι

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ρυμούλκησης του πλοίου στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νηογνώμονες εκτίμησαν ότι δεν υπήρξε βλάβη στα πηδάλια, ανατρέποντας την εκδοχή του καπετάνιου που ισχυρίστηκε ότι είχε μηχανική βλάβη και δεν είδε την ξέρα.

Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται από τις αρχές.