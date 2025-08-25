Νέα Σμύρνη: Τρεις φορές είχε ληστέψει το ίδιο μίνι μάρκετ ο 24χρονος – Πως δρούσε

Οκτώ ληστείες με την απειλή μαχαιριού εκ των οποίων τις 3 στο ίδιο κατάστημα, είχε διαπράξει ένας 24χρονος στην Νέα Σμύρνη.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν το απόγευμα της περασμένης Τρίτης λίγες ώρες μετά από εισβολή σε μίνι μάρκετ στην οδό Αιγαίου. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε στην οδό Κολοκοτρώνη και παραδέχτηκε άμεσα τις ληστείες, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι.

Οι δράσεις του 24χρονου

Στις 18 Αυγούστου ο 24χρονος είχε εισβάλει στο κατάστημα στην οδό Αιγαίου για Τρίτη φορά σε διάστημα δυο μηνών. Αφαίρεσε από το ταμείο 200 ευρώ και έφυγε τρέχοντας. Αξίζει να σημειωθεί πως στις 02:00 τα ξημερώματα στις 16 Αυγούστου είχε ληστέψει και πάλι την ίδια επιχείρηση αφαιρώντας 450 ευρώ. Στις 7 Αυγούστου τα ξημερώματα είχε ληστέψει άλλο μίνι μάρκετ και πάλι επί της οδού Αιγαίους, αφαιρώντας 200 ευρώ.

Παράλληλα διαπιστώθηκε πως στις 31 Μαΐου του 2024, είχε ληστέψει και ένα κατάστημα με αρώματα στον Άγιο Δημήτριο, αφαιρώντας 200 ευρώ.