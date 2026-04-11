Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου – Αγνοείται ένα άτομο, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής
Οι φλόγες απειλούν και διπλανό κτίσμα
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 του Μεγάλου Σαββάτου (11.04) σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε επί της οδού Ιωνίας, ενώ, στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι μεγάλες φλόγες απειλούν να επεκταθούν σε διπλανό κτίσμα, ενώ, αναζητείται ένας ένοικος.
