Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου – Αγνοείται ένα άτομο, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 του Μεγάλου Σαββάτου (11.04) σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε επί της οδού Ιωνίας, ενώ, στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 11, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι μεγάλες φλόγες απειλούν να επεκταθούν σε διπλανό κτίσμα, ενώ, αναζητείται ένας ένοικος.