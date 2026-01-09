Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα του τραμ μετά από σύγκρουση με άλλο ΙΧ – Στο ΚΑΤ νεαρό ζευγάρι (Εικόνες)
Το αυτοκίνητο των δύο τραυματιών μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών
Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στους αθηναϊκούς δρόμους, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής 9/1 ύστερα από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Νέα Σμύρνη, το ένα “καρφώθηκε” σε κολώνα του τραμ.
Το τροχαίο έγινε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων, κοντά στις γραμμές του τραμ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το δεύτερο όχημα.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με το ένα αυτοκίνητο να καταλήγει πάνω σε κολώνα με μεγάλη ταχύτητα και τους δύο επιβαίνοντες να εγκλωβίζονται μέσα σε αυτό.
Επί τόπου έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν έναν άνδρα και μία γυναίκα.
Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το νεαρό ζευγάρι και τα μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η κατάστασή τους είναι σοβαρή.
Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες από το σφοδρό τροχαίο στη Νέα Σμύρνη, το αυτοκίνητο των τραυματιών μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ συντρίμμια εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση, πάνω στις ράγες του τραμ.
Για το σοβαρό τροχαίο διενεργείται έρευνα από την Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.
